Обстріл Кривого Рогу 11 листопада — зросла кількість постраждалих, серед них дитина

Будинок у Кривому Розі, який атакували росіяни. Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Кривому Розі зросла кількість постраждалих. Серед них є дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в понеділок, 11 листопада.

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У якому стані постраждалі

За словами Лисака, троє постраждалих від російського удару по Кривому Розі госпіталізовані.

"Окрім 11-річного хлопчика, жінки 58 і 75 років. Всі — у стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС

Голова ОВА додав, що загалом у місті вже налічується вісім постраждалих.

"На місці працюють всі служби", — підсумував Лисак.

Знищені автівки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські війська зранку 11 листопада завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки у будинку зруйновано п'ять поверхів.

Перед цим у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили на місто балістичні ракети.