Обстріл Кривого Рогу 11 листопада — зросла кількість постраждалих, серед них дитина

Зросла кількість поранених унаслідок атаки на Кривий Ріг, — ОВА
Унаслідок російського удару по Кривому Розі зросла кількість постраждалих. Серед них є дитина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в понеділок, 11 листопада.
У якому стані постраждалі
За словами Лисака, троє постраждалих від російського удару по Кривому Розі госпіталізовані.
"Окрім 11-річного хлопчика, жінки 58 і 75 років. Всі — у стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що загалом у місті вже налічується вісім постраждалих.
"На місці працюють всі служби", — підсумував Лисак.
Нагадаємо, російські війська зранку 11 листопада завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки у будинку зруйновано п'ять поверхів.
Перед цим у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили на місто балістичні ракети.
Читайте Новини.LIVE!