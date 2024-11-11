Повітряні сили збили 39 дронів 11 листопада

Мобільні групи ППО. Фото: Повітряне командування Південь, Facebook

Російські загарбники у ніч на 11 листопада 2024 року атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 74-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Сили протиповітряної оборони знищили дві ракети та 39 ворожих дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах у понеділок, 11 листопада.

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Нічна атака на Україну

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на ранок підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Окрім того, 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще три російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, скільки повітряних цілей випустила Росія по українських містах упродовж тижня.

Також ми писали, що у ніч проти 10 листопада окупанти вдарили по Україні рекордною кількістю дронів.