Обстріл України 10 листопада — Зеленський відреагував на рекордну кількість запущених "шахедів"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

За тиждень російська армія запустила по Україні сотні керованих авіабомб (КАБ) та дронів. Відповіддю на терор мають стати сильні рішення партнерів, а не просто слова.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у неділю, 10 листопада.

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За словами Президента, минулої ночі Росія запустила проти України 145 "шахедів" та інших ударних дронів, що стало рекордною кількістю за час війни.

Крім того, упродовж цього тижня російські окупанти застосували понад 800 КАБів, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

"Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України", — наголосив Зеленський.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що за ніч вдалося збити 62 російських БпЛА зі 145.

Під масованою атакою, зокрема, опинилась Одеса. Повідомлялось про постраждалих.