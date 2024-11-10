Обстрел Украины 10 ноября — Зеленский отреагировал на рекордное количество запущенных "шахедов"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

За неделю российская армия выпустила по Украине сотни управляемых авиабомб (УАБ) и дронов. Ответом на террор должны стать сильные решения партнеров, а не слова.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 10 ноября.

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По словам Президента, минувшей ночью Россия запустила против Украины 145 "шахедов" и других ударных дронов, что стало рекордным количеством за время войны.

Кроме того, в течение этой недели российские оккупанты применили более 800 УАБов, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов.

"Такой террор нельзя остановить словами, а убийства детей, потерю родных нельзя просто забыть. Без сильных решений не бывает безопасности от террора, и в каждой стране это понимают. А без справедливости не бывает надежного мира, и достичь этого — вполне реалистично для Украины", — подчеркнул Зеленский.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что за ночь удалось сбить 62 российских БПЛА из 145.

Под массированной атакой, в частности, оказалась Одесса. Сообщалось о пострадавших.