Воздушные силы сбили 39 дронов 11 ноября

Мобильные группы ПВО. Фото: Воздушное командование Юг, Facebook

Российские захватчики в ночь на 11 ноября 2024 года атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты и 39 вражеских дронов.

Об этом сообщили в воздушных силах в понедельник, 11 ноября.

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Ночная атака на Украину

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на утро подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39 БпЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Кроме того, 30 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще три российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, сколько воздушных целей выпустила Россия по украинским городам в течение недели.

Также мы писали, что в ночь на 10 ноября оккупанты ударили по Украине рекордным количеством дронов.