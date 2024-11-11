Обстрел Николаева 11 ноября — есть погибшие и раненые

Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 11 ноября атаковали Николаев ударными дронами типа "Shahed-131/136". В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и ГСЧС.

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Ким рассказал, что оккупанты атаковали город дронами около 01:50. В результате обстрелов погибли пять человек, а еще одна 45-летняя женщина пострадала, она госпитализирована в медицинское учреждение. На месте за психологической помощью обратились 22 человека.

Психологи разговаривают с пострадавшими. Фото: Нацполиция

Полиция на месте удара в Николаеве. Фото: Нацполиция

Полиция на месте удара в Николаеве. Фото: Нацполиция

Из-за вражеского удара произошли пожары в многоэтажном и частном доме. Они были оперативно ликвидированы.

Последствия удара по Николаеву. Фото: Нацполиция

Психологи ГСЧС работают с пострадавшими. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара в Николаеве. Фото: ГСЧС

"Один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключение от теплоснабжения и газоснабжения", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Виталия Кима

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, сколько воздушных целей выпустила Россия по украинским городам в течение недели.

Также мы писали, что в ночь на 10 ноября оккупанты ударили по Украине рекордным количеством дронов.