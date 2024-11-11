Обстрел Николаева 11 ноября — есть погибшие и раненые

Оккупанты ударили дронами по Николаеву — есть погибшие
Российские войска в ночь на 11 ноября атаковали Николаев ударными дронами типа "Shahed-131/136". В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и ГСЧС.
Обстрел Николаева 11 ноября
Ким рассказал, что оккупанты атаковали город дронами около 01:50. В результате обстрелов погибли пять человек, а еще одна 45-летняя женщина пострадала, она госпитализирована в медицинское учреждение. На месте за психологической помощью обратились 22 человека.
Из-за вражеского удара произошли пожары в многоэтажном и частном доме. Они были оперативно ликвидированы.
"Один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключение от теплоснабжения и газоснабжения", — говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, сколько воздушных целей выпустила Россия по украинским городам в течение недели.
Также мы писали, что в ночь на 10 ноября оккупанты ударили по Украине рекордным количеством дронов.
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