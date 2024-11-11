У Миколаєві через потрапляння дронів-камікадзе у будинки виникли пожежі

У Миколаєві пожежа після "Шахеда" — що зараз відбувається у місті
В ці хвилини стало відомо, що після атаки на Миколаїв дронів-камікадзе "Шахед" виникла пожежа в житлових будинках. Повідомляється про постраждалу людину.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім та моніторингові сайти.
Що відомо на цей момент
За повідомленням Кіма, зараз у місті відбій повітряної тривоги. Проте пожежники намагаються загасити полум'я в житлових будинках.
За інформацією каналу Николаевский Ванек, один з "Шахедів" потрапив прямо в житловий будинок і постраждалій жінці медики вже надають медичну допомогу.
Раніше ми писали, що внаслідок атаки на Одеський район постраждав житловий комплекс у селищі Авангард, який розташований навпроти ринку "7-й кілометр". Понад 100 квартир зазнали пошкоджень, згоріли автомобілі, припарковані біля будинків.
Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси працює оперативний штаб для допомоги жителям, які постраждали від нічної атаки. Також журналісти Новини.LIVE побували на місці нічної атаки російських ударних БпЛА і розпитали мешканців про те, як вони пережили ніч під вогнем.
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