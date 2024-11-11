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У Миколаєві пожежа після "Шахеда" — що зараз відбувається у місті

11 листопада 2024 03:13
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Миколаєві через потрапляння дронів-камікадзе у будинки виникли пожежі
Гасіння пожежі. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В ці хвилини стало відомо, що після атаки на Миколаїв дронів-камікадзе "Шахед" виникла пожежа в житлових будинках. Повідомляється про постраждалу людину. 

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім та моніторингові сайти. 

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За повідомленням Кіма, зараз у місті відбій повітряної тривоги. Проте пожежники намагаються загасити полум'я в житлових будинках.

У Миколаєві пожежа після "Шахеду" — що зараз відбувається у місті - фото 1
Повідомлення від Віталія Кіма. Фото: скриншот

За інформацією каналу Николаевский Ванек, один з "Шахедів" потрапив прямо в житловий будинок і постраждалій жінці медики вже надають медичну допомогу. 

У Миколаєві пожежа після "Шахеду" — що зараз відбувається у місті - фото 2
Повідомлення про результат атаки дрона-камікадзе. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що внаслідок атаки на Одеський район постраждав житловий комплекс у селищі Авангард, який розташований навпроти ринку "7-й кілометр". Понад 100 квартир зазнали пошкоджень, згоріли автомобілі, припарковані біля будинків.

Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси працює оперативний штаб для допомоги жителям, які постраждали від нічної атаки. Також журналісти Новини.LIVE побували на місці нічної атаки російських ударних БпЛА і розпитали мешканців про те, як вони пережили ніч під вогнем.

обстріли Шахед війна в Україні Миколаїв атака Миколаївська область

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