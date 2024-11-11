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В Николаеве пожар после "Шахеда" — что сейчас происходит в городе

11 ноября 2024 03:13
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Николаеве из-за попадания дронов-камикадзе в дома возникли пожары
Тушение пожара. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В эти минуты стало известно, что после атаки на Николаев дронов-камикадзе "Шахед" возник пожар в жилых домах. Сообщается о пострадавшем человеке.

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким и мониторинговые сайты.

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По сообщению Кима, в городе отбой воздушной тревоги. Однако пожарные пытаются потушить пламя в жилых домах.

В Николаеве пожар после "Шахеда" — сейчас происходит в городе - фото 1
Сообщение от Виталия Кима. Фото: Скриншот

По информации канала Николаевский Ванек, один из "Шахедов" попал прямо в жилой дом и пострадавшей женщине медики уже оказывают медицинскую помощь.

В Николаеве пожар после "Шахеда" - что сейчас происходит в городе - фото 2
Сообщение о результате атаки дрона-камикадзе. Фото: Скриншот

Ранее мы писали, что в результате атаки на Одесский район пострадал жилой комплекс в поселке Авангард, расположенный напротив рынка "7-й километр". Более 100 квартир получили повреждения, сгорели автомобили, припаркованные возле домов.

Напомним, в Пересыпском районе Одессы работает оперативный штаб для помощи пострадавшим от ночной атаки жителям. Также журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночной атаки российских ударных БПЛА и расспросили жителей о том, как они пережили ночь под огнем.

обстрелы Шахед война в Украине Николаев атака Николаевская область

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