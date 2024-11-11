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Окупанти вдарили дронами по Миколаєву — є загиблі

11 листопада 2024 09:00
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Миколаєва 11 листопада — є загиблі та поранені
Наслідки удару по Миколаєву. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська в ніч проти 11 листопада атакували Миколаїв ударними дронами типу "Shahed-131/136". Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та ДСНС

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Обстріл Миколаєва 11 листопада

Кім розповів, що окупанти атакували місто дронами близько 01:50. Внаслідок обстрілів загинуло п’ятеро людей, а ще одна 45-річна жінка постраждала, її госпіталізовано до медичного закладу. На місці за психологічною допомогою звернулись 22 людини.

удар по Миколаєву 11 листода
Психологи розмовляють з постраждалими. Фото: Нацполіція 
обстріл Миколаєва 11 листпопада
Поліція на місці удару в Миколаєві. Фото: Нацполіція
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Поліція на місці удару в Миколаєві. Фото: Нацполіція

Через ворожий удар трапилися пожежі в багатоповерховому та приватному будинку. Вони були оперативно ліквідовані.

атака на Миколаїв 11 листопада
Наслідки удару по Миколаєву. Фото: Нацполіція
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Психологи ДСНС працюють з постраждалими. Фото: ДСНС
рятувальники на місці удару в Миколаєві
Рятувальники на місці удару в Миколаєві. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці удару в Миколаєві. Фото: ДСНС

"Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання", — йдеться у повідомленні. 

деталі від Кіма про обстріл Миколаєва
Скриншот допису Віталія Кіма

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, скільки повітряних цілей випустила Росія по українських містах упродовж тижня. 

Також ми писали, що у ніч проти 10 листопада окупанти вдарили по Україні рекордною кількістю дронів

жертви Миколаїв обстріли війна в Україні дрони

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