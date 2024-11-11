Обстріл Миколаєва 11 листопада — є загиблі та поранені

Окупанти вдарили дронами по Миколаєву — є загиблі
Російські війська в ніч проти 11 листопада атакували Миколаїв ударними дронами типу "Shahed-131/136". Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та ДСНС.
Обстріл Миколаєва 11 листопада
Кім розповів, що окупанти атакували місто дронами близько 01:50. Внаслідок обстрілів загинуло п’ятеро людей, а ще одна 45-річна жінка постраждала, її госпіталізовано до медичного закладу. На місці за психологічною допомогою звернулись 22 людини.
Через ворожий удар трапилися пожежі в багатоповерховому та приватному будинку. Вони були оперативно ліквідовані.
"Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, скільки повітряних цілей випустила Росія по українських містах упродовж тижня.
Також ми писали, що у ніч проти 10 листопада окупанти вдарили по Україні рекордною кількістю дронів.
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