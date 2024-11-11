Вибух у Кривому Розі 11 листопада — РФ випустила ракети

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи
Вибухи у Кривому Розі пролунали зранку 11 листопада. Окупаційна армія випустила ракети.
Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи у Кривому Розі 11 листопада
Повітряні сили ЗСУ о 10:17 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
За кілька хвилин у відомстві заявили, що на Кривий Ріг летить ракета.
Водночас моніторингові канали повідомили, що по місту було застосовано одну балістичну ракету "Іскандер-М". Загроза балістики триває до відбою.
Крім того, мер міста Олександр Вілкул підтвердив ракетну атаку на Кривий Ріг та попередив про повторні пуски з Криму.
"Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Перебуваємо в укриттях!" — закликав міський голова.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували дронами Миколаїв. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети та 74 безпілотники.
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