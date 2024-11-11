Взрыв в Кривом Роге 11 ноября — РФ выпустила ракеты

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Кривом Роге раздались утром 11 ноября. Оккупационная армия выпустила ракеты.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Взрывы в Кривом Роге 11 ноября

Воздушные силы ВСУ в 10:17 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Через несколько минут в ведомстве заявили, что на Кривой Рог летит ракета.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В то же время мониторинговые каналы сообщили, что по городу была применена одна баллистическая ракета "Искандер-М". Угроза баллистики продолжается до отбоя.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Кроме того, мэр города Александр Вилкул подтвердил ракетную атаку на Кривой Рог и предупредил о повторных запусках из Крыма.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Находимся в укрытиях!" — призвал городской голова.

Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, этой ночью российские войска атаковали дронами Николаев. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты и 74 беспилотника.