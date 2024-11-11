Обстрел Кривого Рога 11 ноября — выросло количество пострадавших, среди них ребенок

Возросло количество раненых из-за атаки на Кривой Рог, — ОВА
В результате российского удара по Кривому Рогу возросло количество пострадавших. Среди них есть ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 11 ноября.
В каком состоянии пострадавшие
По словам Лысака, трое пострадавших из-за российского удара по Кривому Рогу госпитализированы.
"Кроме 11-летнего мальчика, женщины 58 и 75 лет. Все — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что всего в городе уже насчитывается восемь пострадавших.
"На месте работают все службы", — подытожил Лысак.
Напомним, российские войска утром 11 ноября нанесли ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге. В результате вражеской атаки в доме разрушены пять этажей.
Перед этим в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Российские войска выпустили на город баллистические ракеты.
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