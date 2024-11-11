Обстрел Кривого Рога 11 ноября — выросло количество пострадавших, среди них ребенок

Дом в Кривом Роге, атакованный россиянами. Фото: ГСЧС

В результате российского удара по Кривому Рогу возросло количество пострадавших. Среди них есть ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 11 ноября.

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В каком состоянии пострадавшие

По словам Лысака, трое пострадавших из-за российского удара по Кривому Рогу госпитализированы.

"Кроме 11-летнего мальчика, женщины 58 и 75 лет. Все — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС

Глава ОВА добавил, что всего в городе уже насчитывается восемь пострадавших.

"На месте работают все службы", — подытожил Лысак.

Уничтоженые автомобили. Фото: ГСЧС

Напомним, российские войска утром 11 ноября нанесли ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге. В результате вражеской атаки в доме разрушены пять этажей.

Перед этим в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Российские войска выпустили на город баллистические ракеты.