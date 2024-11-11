Обстріл Кривого Рогу 11 листопада — під завалами люди

Рятувальники на місці обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська зранку 11 листопада завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки у будинку зруйновано п'ять поверхів, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Лисак розповів, що вранці окупанти атакували у Кривому Розі житлові будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Під завалами можуть перебувати люди.

"На зараз відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті — надали допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Сергій Лисака

Крім того, голова ОВА додав, що в місті постраждали двоє дітей: 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Скриншот допису Сергій Лисака

Водночас мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють усі служби.

"Високоточні" тварюки прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція. Ми всі на місці. І рятувальники, і медики, і комунальні служби. Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні", — йдеться у його дописі.

Скриншот допису Олександра Вілкула

Нагадаємо, зранку у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили на місто балістичні ракети.

Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети та 74 безпілотники.