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Удар по Кривому Рогу — разрушен дом, под завалами люди

11 ноября 2024 11:21
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Кривого Рога 11 ноября — под завалами люди
Спасатели на месте обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российские войска утром 11 ноября нанесли ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге. В результате вражеской атаки в доме разрушены пять этажей, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак рассказал, что утром оккупанты атаковали в Кривом Роге жилые дома. В одной из многоэтажек разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди.

"На данный момент известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальным — оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

удар по Кривому Рогу 11 ноября
Скриншот сообщения Сергей Лисака

Кроме того, глава ОВА добавил, что в городе пострадали двое детей: 10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в средней тяжести.

последствия атаки на Кривой Рог 11 ноября
Скриншот сообщения Сергей Лисака

В то же время мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте работают все службы.

"Высокоточные" твари прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Идет аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики, и коммунальные службы. Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу", — говорится в его сообщении.

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Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, утром в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Российские войска выпустили на город баллистические ракеты.

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты и 74 беспилотника.

жертвы обстрелы ракетный удар война в Украине Кривой Рог

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