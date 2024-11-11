Обстрел Кривого Рога 11 ноября — под завалами люди

Удар по Кривому Рогу — разрушен дом, под завалами люди
Российские войска утром 11 ноября нанесли ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге. В результате вражеской атаки в доме разрушены пять этажей, под завалами могут быть люди.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Последствия обстрелов Кривого Рога 11 ноября
Лысак рассказал, что утром оккупанты атаковали в Кривом Роге жилые дома. В одной из многоэтажек разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди.
"На данный момент известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальным — оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.
Кроме того, глава ОВА добавил, что в городе пострадали двое детей: 10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в средней тяжести.
В то же время мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте работают все службы.
"Высокоточные" твари прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Идет аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики, и коммунальные службы. Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу", — говорится в его сообщении.
Напомним, утром в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Российские войска выпустили на город баллистические ракеты.
Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты и 74 беспилотника.
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