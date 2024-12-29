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Знищено ще 1730 окупантів — у Генштабі розкрили втрати ворога

29 грудня 2024 08:51
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Втрати Росії на війні станом на 29 грудня 2024 — знищено ще 1730 окупантів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Сили оборони України продовжують знищувати росіян та їхню техніку. За минулу добу бійцям вдалося ліквідувати 1730 загарбників.

Про це повідомили Генеральному штабі ЗСУ в Telegram у неділю, 29 вересня.

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Втрати Росії на війні в Україні

  • особового складу — близько 785 930 (+1730) осіб;
  • танків — 9656 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 19 981 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем — 21 450 (+42) одиниці;
  • РСЗВ —  1256 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 1032 (+0) одиниці;
  • літаків — 369 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 329 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21 038 (+25) одиниці;
  • крилатих ракет — 3003 (+0) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32 410 (+82) одиниць;
  • спеціальної техніки — 3670 (+2) одиниць.
Втрати росіян на війні 29 грудня
Втрати Росії станом на 29 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше російський державний телеканал "Известия" повідомив про загибель на фронті в Україні свого співробітника Максима Єлісєєва. Він добровільно вступив до лав російської окупаційної армії восени 2022 року. 

Також ми писали, що ЗСУ на Времівському напрямку розбили колону ворожої бронетехніки. На перехоплення техніки росіян вилетіли FPV-дрони.

росіяни окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні втрати окупантів

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