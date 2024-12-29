Втрати Росії на війні станом на 29 грудня 2024 — знищено ще 1730 окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують знищувати росіян та їхню техніку. За минулу добу бійцям вдалося ліквідувати 1730 загарбників.

Про це повідомили Генеральному штабі ЗСУ в Telegram у неділю, 29 вересня.

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Втрати Росії на війні в Україні

особового складу — близько 785 930 (+1730) осіб;

танків — 9656 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 19 981 (+11) одиниць;

артилерійських систем — 21 450 (+42) одиниці;

РСЗВ — 1256 (+0) одиниць;

засобів ППО — 1032 (+0) одиниці;

літаків — 369 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 329 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21 038 (+25) одиниці;

крилатих ракет — 3003 (+0) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 32 410 (+82) одиниць;

спеціальної техніки — 3670 (+2) одиниць.

Втрати Росії станом на 29 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше російський державний телеканал "Известия" повідомив про загибель на фронті в Україні свого співробітника Максима Єлісєєва. Він добровільно вступив до лав російської окупаційної армії восени 2022 року.

Також ми писали, що ЗСУ на Времівському напрямку розбили колону ворожої бронетехніки. На перехоплення техніки росіян вилетіли FPV-дрони.