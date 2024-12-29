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Одним пропагандистом менше — в Україні ліквідували журналіста РФ

29 грудня 2024 02:52
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На фронті в Україні знищили російського пропагандиста Єлісєєва з Известий
Пропагандист-окупант РФ Максима Єлісєєв. Фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російський державний телеканал "Известия" повідомив про загибель на фронті в Україні свого співробітника Максима Єлісєєва. Він добровільно вступив до лав російської окупаційної армії восени 2022 року. 

Про це повідомляє Детектор Медіа

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За даними каналу, він виконував обов'язки зв'язківця угруповання так званої "ЛНР" на Харківському напрямку та загинув внаслідок атаки безпілотника. Деталі інциденту не розголошуються.

Нагадаємо, що раніше Максим Єлісєєв працював у російських ЗМІ, а згодом приєднався до окупаційних сил, підтримуючи військові дії Росії на території України. 

Варто відзначити, що це не перший випадок загибелі російських пропагандистів в Україні. Раніше загинув військовий кореспондент "Известий" Семен Єрьомін, який висвітлював бойові дії з початку повномасштабного вторгнення Росії. Також раніше отримали поранення пропагандисти Олександр Пушин (ВГТРК) та ще один журналіст "Известий".

Раніше ми писали, що ЗСУ на Времівському напрямку розбили колону ворожої бронетехніки. На перехоплення техніки росіян вилетіли FPV-дрони.

Додамо, бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.

окупанти пропаганда війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів

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