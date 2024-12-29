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Одним пропагандистом меньше — в Украине уничтожили журналиста РФ

29 декабря 2024 02:52
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На фронте в Украине уничтожили российского пропагандиста Елисеева из Известий
Пропагандист-оккупант РФ Максим Елисеев. Фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Российский государственный телеканал "Известия" сообщил о гибели на фронте в Украине своего сотрудника Максима Елисеева. Он добровольно вступил в ряды российской оккупационной армии осенью 2022 года.

Об этом сообщает Детектор Медиа.

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По данным канала, он исполнял обязанности связиста группировки так называемой "ЛНР" на Харьковском направлении и погиб в результате атаки беспилотника. Детали инцидента не разглашаются.

Напомним, что ранее Максим Елисеев работал в российских СМИ, а затем присоединился к оккупационным силам, поддерживая военные действия России на территории Украины.

Следует отметить, что это не первый случай гибели российских пропагандистов в Украине. Ранее погиб военный корреспондент "Известий" Семен Еремин, освещавший боевые действия с начала полномасштабного вторжения России. Также ранее получили ранения пропагандисты Александр Пушин (ВГТРК) и еще один журналист "Известий".

Ранее мы писали, что ВСУ на Времивском направлении разбили колонну вражеской бронетехники. На перехват техники россиян вылетели FPV-дроны.

Добавим, бойцы бригады "Месть" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.

оккупанты пропаганда война в Украине ситуация на фронте потери оккупантов

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