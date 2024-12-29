На фронте в Украине уничтожили российского пропагандиста Елисеева из Известий

Одним пропагандистом меньше — в Украине уничтожили журналиста РФ
Российский государственный телеканал "Известия" сообщил о гибели на фронте в Украине своего сотрудника Максима Елисеева. Он добровольно вступил в ряды российской оккупационной армии осенью 2022 года.
Об этом сообщает Детектор Медиа.
Где воевал русский оккупант Елисеев
По данным канала, он исполнял обязанности связиста группировки так называемой "ЛНР" на Харьковском направлении и погиб в результате атаки беспилотника. Детали инцидента не разглашаются.
Напомним, что ранее Максим Елисеев работал в российских СМИ, а затем присоединился к оккупационным силам, поддерживая военные действия России на территории Украины.
Следует отметить, что это не первый случай гибели российских пропагандистов в Украине. Ранее погиб военный корреспондент "Известий" Семен Еремин, освещавший боевые действия с начала полномасштабного вторжения России. Также ранее получили ранения пропагандисты Александр Пушин (ВГТРК) и еще один журналист "Известий".
Ранее мы писали, что ВСУ на Времивском направлении разбили колонну вражеской бронетехники. На перехват техники россиян вылетели FPV-дроны.
Добавим, бойцы бригады "Месть" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.
Читайте Новини.LIVE!