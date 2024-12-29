Потери России на войне по состоянию на 29 декабря 2024 года — уничтожены еще 1730 оккупантов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины продолжают уничтожать россиян и их технику. За прошедшие сутки бойцам удалось ликвидировать 1730 захватчиков.

Об этом сообщили Генеральному штабу ВСУ в Telegram в воскресенье, 29 декабря.

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личного состава — около 785 930 (1730) человек;

танков — 9656 (+5) единиц;

боевых бронированных машин — 19 981 (+11) единиц;

артиллерийских систем — 21 450 (+42) единицы;

РСЗО — 1256 (+0) единиц;

средств ПВО — 1032 (+0) единицы;

самолетов — 369 (+0) единиц;

вертолетов — 329 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 21 038 (+25) единиц;

крылатых ракет — 3003 (+0) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 32 410 (+82) единицы;

специальной техники — 3670 (+2) единицы.

Потери России по состоянию на 29 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее российский государственный телеканал "Известия" сообщил о гибели на фронте в Украине своего сотрудника Максима Елисеева. Он добровольно вступил в ряды российской оккупационной армии осенью 2022 года.

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