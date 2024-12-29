Потери России на войне по состоянию на 29 декабря 2024 года — уничтожены еще 1730 оккупантов

Уничтожены еще 1730 окупантов — в Генштабе раскрыли потери врага
Силы обороны Украины продолжают уничтожать россиян и их технику. За прошедшие сутки бойцам удалось ликвидировать 1730 захватчиков.
Об этом сообщили Генеральному штабу ВСУ в Telegram в воскресенье, 29 декабря.
Потери России на войне в Украине
- личного состава — около 785 930 (1730) человек;
- танков — 9656 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин — 19 981 (+11) единиц;
- артиллерийских систем — 21 450 (+42) единицы;
- РСЗО — 1256 (+0) единиц;
- средств ПВО — 1032 (+0) единицы;
- самолетов — 369 (+0) единиц;
- вертолетов — 329 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 21 038 (+25) единиц;
- крылатых ракет — 3003 (+0) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 32 410 (+82) единицы;
- специальной техники — 3670 (+2) единицы.
Ранее российский государственный телеканал "Известия" сообщил о гибели на фронте в Украине своего сотрудника Максима Елисеева. Он добровольно вступил в ряды российской оккупационной армии осенью 2022 года.
Также мы писали, что ВСУ на Времивском направлении разбили колонну вражеской бронетехники. На перехват техники россиян вылетели FPV-дроны.
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