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Уничтожены еще 1730 окупантов — в Генштабе раскрыли потери врага

29 декабря 2024 08:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Потери России на войне по состоянию на 29 декабря 2024 года — уничтожены еще 1730 оккупантов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Силы обороны Украины продолжают уничтожать россиян и их технику. За прошедшие сутки бойцам удалось ликвидировать 1730 захватчиков.

Об этом сообщили Генеральному штабу ВСУ в Telegram в воскресенье, 29 декабря.

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Потери России на войне в Украине

  • личного состава — около 785 930 (1730) человек;
  • танков — 9656 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин — 19 981 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем — 21 450 (+42) единицы;
  • РСЗО — 1256 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 1032 (+0) единицы;
  • самолетов — 369 (+0) единиц;
  • вертолетов — 329 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 21 038 (+25) единиц;
  • крылатых ракет — 3003 (+0) единиц;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 410 (+82) единицы;
  • специальной техники — 3670 (+2) единицы.
Потери россиян на войне 29 декабря
Потери России по состоянию на 29 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее российский государственный телеканал "Известия" сообщил о гибели на фронте в Украине своего сотрудника Максима Елисеева. Он добровольно вступил в ряды российской оккупационной армии осенью 2022 года.

Также мы писали, что ВСУ на Времивском направлении разбили колонну вражеской бронетехники. На перехват техники россиян вылетели FPV-дроны.

россияне оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине потери оккупантов

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