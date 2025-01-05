В ГУР показали знищення техніки та складів росіян дронами "Сич"

Знищена техніка та склади — ГУР показало відео роботи "Сичів"
Українські бійці продовжують завдавати нищівних ударів по складах та позиціях ворога. Розвідники за допомогою безпілотників "Сич" спалили російські військові цілі.
Відео опублікувало ГУР МО в Telegram у неділю, 5 січня.
Знищення російських складів та техніки
Як зазначили в Головному управлінні розвідки, майстри групи "Партизана" 9 департаменту ГУР відпрацювали по ворожих цілях. Це вдалося завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам "Сич", які виявили та знищили:
- склади боєкомплекту та пального;
- пункти управління;
- місця скупчення та проживання загарбників;
- обладнання для зв’язку та спостереження;
- автомобільний транспорт;
- електропідстанції.
Нагадаємо, українські захисники ліквідували начальника штабу батальйону росіян у Запорізькій області. Дрон влучив в авто, в якому перебували Сергій Мельников та його водій.
У Харківській області українські прикордонники провели успішну бойову операцію. Внаслідок чого російські військові зазнали втрат у техніці.
Читайте Новини.LIVE!