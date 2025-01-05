В ГУР показали знищення техніки та складів росіян дронами "Сич"

Знищений російський танк. Фото ілюстративне: Сухопутні війська ЗС України

Українські бійці продовжують завдавати нищівних ударів по складах та позиціях ворога. Розвідники за допомогою безпілотників "Сич" спалили російські військові цілі.

Відео опублікувало ГУР МО в Telegram у неділю, 5 січня.

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Як зазначили в Головному управлінні розвідки, майстри групи "Партизана" 9 департаменту ГУР відпрацювали по ворожих цілях. Це вдалося завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам "Сич", які виявили та знищили:

склади боєкомплекту та пального;

пункти управління;

місця скупчення та проживання загарбників;

обладнання для зв’язку та спостереження;

автомобільний транспорт;

електропідстанції.

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