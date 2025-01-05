ГУР ліквідувала на Запоріжжі начальника штабу ЗС РФ Мельникова

Авто з окупантами. Фото: скриншот із відео

Українські захисники ліквідували начальника штабу батальйону окупантів у Запорізькій області. Дрон влучив в авто, в якому перебували Сергій Мельников та його водій.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у неділю, 5 січня.

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Так, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка — Токмак військові за допомогою FPV-дрона вдарили по автомобілю начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Сергія Мельникова — він та його водій були ліквідовані.

Напередодні розвідники здобули оперативну інформацію щодо деталей маршруту та графіку Мельникова на тимчасово окупованій території Запорізької області. Завдяки цим даним воїнам вдалося спланувати засідку для окупантів.

"Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове", — уточнили в ГУР.

Скриншот допису ГУР

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові за допомогою дронів уразили понад 54 тисячі цілей противника.

А в ЦПД заявили про наступальні дії ЗСУ у Курській області Росії. Також цю інформацію підтвердив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.