Атака дронів на Україну 5 січня — Зеленський звернувся до партнерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська в ніч проти неділі, 5 січня, здійснили атаку безпілотниками по Україні. Силам ППО вдалося збити 61 дрон-камікадзе.

Це прокоментував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Атака на Україну 5 січня

"Протягом цієї ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва", — йдеться у повідомленні.

А впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб та майже 50 ракет проти України. Зеленський наголосив, що це понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усіх країн світу.

Він зауважив, що санкційний тиск є недостатнім, оскільки Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби та використовувати їх у зброї.

"Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів — це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нам із цим допомагає", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у Київській області пролунали вибухи. В регіоні працюють Сили ППО по російських дронах.

Вночі під час повітряної атаки на Україну 42 ворожі безпілотники були локаційно втрачені.