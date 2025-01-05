Атака дронов на Украину 5 января — Зеленский обратился к партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска в ночь на воскресенье, 5 января, совершили атаку беспилотниками по Украине. Силам ПВО удалось сбить 61 дрон-камикадзе.

Это прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Атака на Украину 5 января

"В течение этой ночи Украину атаковали 103 "шахеда", в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства", — говорится в сообщении.

А в течение этой недели Россия применила более 630 дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет против Украины. Зеленский отметил, что это более 50 тысяч подсанкционных компонентов из всех стран мира.

Он отметил, что санкционное давление является недостаточным, поскольку Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства и использовать их в оружии.

"Мы должны и в дальнейшем усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов — это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Киевской области прогремели взрывы. В регионе работают Силы ПВО по российским дронам.

Ночью во время воздушной атаки на Украину 42 вражеских беспилотника были локационно потеряны.