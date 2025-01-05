Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Зеленский отреагировал на ночную дроновую атаку на Украину arrow

Зеленский отреагировал на ночную дроновую атаку на Украину

5 января 2025 12:14
Евгения Брюховецкая - редактор
Атака дронов на Украину 5 января — Зеленский обратился к партнерам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на воскресенье, 5 января, совершили атаку беспилотниками по Украине. Силам ПВО удалось сбить 61 дрон-камикадзе.

Это прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Читайте также:

Атака на Украину 5 января

"В течение этой ночи Украину атаковали 103 "шахеда", в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства", — говорится в сообщении.

А в течение этой недели Россия применила более 630 дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет против Украины. Зеленский отметил, что это более 50 тысяч подсанкционных компонентов из всех стран мира.

Он отметил, что санкционное давление является недостаточным, поскольку Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства и использовать их в оружии.

"Мы должны и в дальнейшем усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов — это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает", — добавил президент.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Киевской области прогремели взрывы. В регионе работают Силы ПВО по российским дронам.

Ночью во время воздушной атаки на Украину 42 вражеских беспилотника были локационно потеряны.

Владимир Зеленский обстрелы ПВО война в Украине атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:09 Диденко порадовала украинцев погодой на завтра — чего ждать

13:06 В Киеве впервые в этом году прошла акция Free Azov — фоторепортаж

12:45 Тысячи одесситов остались без воды — когда возобновят

12:34 Ситуация на границе с Курской областью обострилась — что известно

12:25 Мелони на встрече с Трампом говорила об Украине, — NYT

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:16 Буковель без очередей — какие цены на ски-пассы в низкий сезон

12:14 Зеленский отреагировал на ночную дроновую атаку на Украину

12:12 На Одесчине среди зимы расцвело уникальное краснокнижное растение

11:51 На Киевщине раздаются взрывы

11:35 Россияне жалуются на наступление ВСУ на Курщине — реакция ЦПД

13:09 Диденко порадовала украинцев погодой на завтра — чего ждать

13:06 В Киеве впервые в этом году прошла акция Free Azov — фоторепортаж

12:45 Тысячи одесситов остались без воды — когда возобновят

12:34 Ситуация на границе с Курской областью обострилась — что известно

12:25 Мелони на встрече с Трампом говорила об Украине, — NYT

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:16 Буковель без очередей — какие цены на ски-пассы в низкий сезон

12:14 Зеленский отреагировал на ночную дроновую атаку на Украину

12:12 На Одесчине среди зимы расцвело уникальное краснокнижное растение

11:51 На Киевщине раздаются взрывы

11:35 Россияне жалуются на наступление ВСУ на Курщине — реакция ЦПД

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья