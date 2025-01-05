Росія атакувала Україну 103 дронами — скільки збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські війська в ніч проти неділі, 5 січня, атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 61 російський БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 5 січня

Вночі ворог запустив 103 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Брянська, Міллерово та Орла. Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 61 повітряних цілей у небі над Полтавською, Сумською, Харківською, Київською, Чернігівською, Черкаською, Дніпропетровською, Житомирською та Хмельницькою областями.

Ще 42 ворожі безпілотники були локаційно втрачені. Водночас внаслідок падіння збитого дрона на Харківщині пошкоджено кілька приватних будинків.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Раніше голова ГУР Кирило Буданов заявив, що, попри перевагу України у війні дронів, Росія почала активно застосовувати новий тип FPV-дронів, обладнаних кабелем. Це створює серйозну загрозу, бо унеможливлює використання РЕБ.

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