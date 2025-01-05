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Скільки дронів збила ППО вночі — звіт Повітряних сил

5 січня 2025 09:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія атакувала Україну 103 дронами — скільки збила ППО
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: УНІАН
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти неділі, 5 січня, атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 61 російський БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Вночі ворог запустив 103 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Брянська, Міллерово та Орла. Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 61 повітряних цілей у небі над Полтавською, Сумською, Харківською, Київською, Чернігівською, Черкаською, Дніпропетровською, Житомирською та Хмельницькою областями.

Ще 42 ворожі безпілотники були локаційно втрачені. Водночас внаслідок падіння збитого дрона на Харківщині пошкоджено кілька приватних будинків.

Атака на Україну 5 січня - скільки БпЛА збито
Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Раніше голова ГУР Кирило Буданов заявив, що, попри перевагу України у війні дронів, Росія почала активно застосовувати новий тип FPV-дронів, обладнаних кабелем. Це створює серйозну загрозу, бо унеможливлює використання РЕБ.

Також журналісти Новини.LIVE зібрали перелік наймасштабніших ворожих атак на Одеську область за 2024 рік. 

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