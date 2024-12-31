Війна дронів - нові технології РФ створюють виклики для України

Керівник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов. Фото: Українська правда / Дмитро Ларін

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що попри перевагу України у війні дронів, Росія почала активно застосовувати новий тип FPV-дронів, обладнаних кабелем. Це створює серйозну загрозу, оскільки такі дрони неможливо нейтралізувати засобами радіоелектронної боротьби.

Про це Буданов сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 31 грудня.

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"У війні дронів ми поки що перемагаємо. Але росіяни масово почали використовувати дрони, підключені через оптоволоконний кабель. Це дійсно велика проблема для нас зараз", — підкреслив він.

Головна особливість цих дронів — використання оптоволоконного з'єднання, яке робить їх недосяжними для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ця технологія стала "трендом року" у війні, зазначив начальник ГУР.

Буданов повідомив, що наступного року розпочнуться роботи над пошуком технологічних рішень для ефективної протидії таким дронам. За його словами, це стане одним із ключових завдань у забезпеченні обороноздатності України в умовах змінюваних умов війни.

Нагадаємо, в Росії ніч та ранок 31 грудня минули у вибухах. Там заявили, що різні регіони країни атакувало близько 68 безпілотників.

Також ми повідомляли, що в ніч на 31 грудня 2024 року Росія здійснила масштабну повітряну атаку, використавши 61 ціль. Серед них балістичні ракети, крилаті ракети та ударні дрони. У деяких областях лунали потужні вибухи внаслідок роботи установок протиповітряної оборони.