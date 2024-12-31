Война дронов - новые технологии РФ создают вызовы для Украины.

Руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов. Фото: Українська правда / Дмитрий Ларин

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что, несмотря на преимущество Украины в войне дронов, Россия начала активно применять новый тип FPV-дронов, оборудованных кабелем. Это создает серьезную угрозу, поскольку такие дроны не могут быть нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом Буданов сказал в эфире телемарафона во вторник, 31 декабря.

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"В войне дронов мы пока побеждаем. Но россияне массово начали использовать дроны, подключенные через оптоволоконный кабель. Это действительно большая проблема для нас сейчас", — подчеркнул он.

Главная особенность этих дронов — использование оптоволоконного соединения, которое делает их недосягаемыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта технология стала "трендом года" в войне, отметил начальник ГУР.

Буданов сообщил, что в следующем году начнутся работы над поиском технологических решений для эффективного противодействия таким дронам. По его словам, это станет одной из ключевых задач в обеспечении обороноспособности Украины в условиях изменяющихся условий войны.

Напомним, в России ночь и утро 31 декабря прошли со взрывами. Там заявили, что разные регионы страны атаковало около 68 беспилотников.

Также мы сообщали, что в ночь на 31 декабря 2024 года Россия совершила масштабную воздушную атаку, использовав 61 цель. Среди них баллистические ракеты, крылатые ракеты и ударные дроны. В некоторых областях раздавались мощные взрывы в результате работы установок противовоздушной обороны.