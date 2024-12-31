Массированная атака России 31 декабря – каковы результаты работы ПВО

Ночная атака России — сколько воздушных целей сбили ПС ВСУ
В ночь на 31 декабря 2024 года Россия совершила масштабную воздушную атаку, использовав 61 цель. Среди них баллистические ракеты, крылатые ракеты и ударные дроны. В некоторых областях раздавались мощные взрывы в результате работы установок противовоздушной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.
Чем Россия атаковала Украину 31 декабря
Из воздушного пространства Воронежской, Тульской и Белгородской областей РФ было запущено, 6 баллистических ракет "Искандер-М", 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", 6 управляемых авиационных ракет Х-69, 8 крылатых ракет Х-22, 40 ударных беспилотников типа "Shahed" и имитаторов других типов.
Сколько воздушных целей сбили силы ПВО над Украиной
Украинские силы ПВО в сотрудничестве с подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами сбили:
- 1 аэробалистическую ракету "Кинжал";
- 5 ракет Х-69;
- 16 ударных дронов "Shahed".
Еще 24 беспилотника были локационно потеряны без негативных последствий для гражданской или критической инфраструктуры.
К сожалению, в результате атаки зафиксировано попадание баллистических ракет на территории Сумщины и Киевщины.
Напомним, в результате российской атаки 31 декабря, в Шостке в Сумской области есть повреждения в 12 многоэтажках.
Также в КМВА сообщили, что в Дарницком районе столицы рухнули обломки ракеты на частный дом.
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