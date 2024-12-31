Массированная атака России 31 декабря – каковы результаты работы ПВО

Военные выслеживают воздушные цели в небе. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 31 декабря 2024 года Россия совершила масштабную воздушную атаку, использовав 61 цель. Среди них баллистические ракеты, крылатые ракеты и ударные дроны. В некоторых областях раздавались мощные взрывы в результате работы установок противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

Читайте также:

Чем Россия атаковала Украину 31 декабря

Из воздушного пространства Воронежской, Тульской и Белгородской областей РФ было запущено, 6 баллистических ракет "Искандер-М", 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", 6 управляемых авиационных ракет Х-69, 8 крылатых ракет Х-22, 40 ударных беспилотников типа "Shahed" и имитаторов других типов.

Сколько воздушных целей сбили силы ПВО над Украиной

Украинские силы ПВО в сотрудничестве с подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами сбили:

1 аэробалистическую ракету "Кинжал";

5 ракет Х-69;

16 ударных дронов "Shahed".

Еще 24 беспилотника были локационно потеряны без негативных последствий для гражданской или критической инфраструктуры.

К сожалению, в результате атаки зафиксировано попадание баллистических ракет на территории Сумщины и Киевщины.

Напомним, в результате российской атаки 31 декабря, в Шостке в Сумской области есть повреждения в 12 многоэтажках.

Также в КМВА сообщили, что в Дарницком районе столицы рухнули обломки ракеты на частный дом.