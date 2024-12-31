Минобороны РФ заявило об уничтожении 68 беспилотников

Российский пожарный. Фото: росСМИ

В России ночь и утро 31 декабря прошли по взрывам. Там заявили, что разные регионы страны атаковало около 68 беспилотников.

Об этом сообщает министерство обороны России.

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Взрывы в России 31 декабря

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов в разных регионах страны. По официальной информации, дроны были сбиты над территориями Брянской области, Республики Крым, Краснодарского края, Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областей.

Согласно обнародованной информации, наибольшее количество БПЛА было сбито над следующими регионами:

25 дронов в Брянской области,

17 над территорией Республики Крым,

11 в Краснодарском крае,

10 в Смоленской области.

Ведомство заявило, что все попытки беспилотников нанести ущерб были своевременно нейтрализованы благодаря эффективной работе ПВО.

Несмотря на то, что в министерстве обороны убеждают в отсутствии негативных последствий атаки, в Ярцево горит нефтебаза.

Также 31 декабря взрывы раздавались в Севастополе.