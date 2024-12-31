Минобороны РФ заявило об уничтожении 68 беспилотников

В России пожаловались на массированную дроновую атаку
В России ночь и утро 31 декабря прошли по взрывам. Там заявили, что разные регионы страны атаковало около 68 беспилотников.
Об этом сообщает министерство обороны России.
Взрывы в России 31 декабря
Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов в разных регионах страны. По официальной информации, дроны были сбиты над территориями Брянской области, Республики Крым, Краснодарского края, Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областей.
Согласно обнародованной информации, наибольшее количество БПЛА было сбито над следующими регионами:
- 25 дронов в Брянской области,
- 17 над территорией Республики Крым,
- 11 в Краснодарском крае,
- 10 в Смоленской области.
Ведомство заявило, что все попытки беспилотников нанести ущерб были своевременно нейтрализованы благодаря эффективной работе ПВО.
Несмотря на то, что в министерстве обороны убеждают в отсутствии негативных последствий атаки, в Ярцево горит нефтебаза.
Также 31 декабря взрывы раздавались в Севастополе.
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