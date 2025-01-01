ГУР отримало безпілотник та Хамві від благодійників зі США — фото

Дрон та авто. Фото: ГУР

Військові Головного Управління розвідки Міністерства оборони України отримали "новорічні подарунки" від благодійної організації зі США. Йдеться про безпілотний комплекс Hazard та автомобіль HMMWV.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у середу, 1 січня.

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Організація Help Heroes of Ukraine надала ГУР унікальний безпілотний авіаційний комплекс Hazard виробництва War Hawk та автомобіль HMMWV.

Військові з дроном. Фото: ГУР

Кирило Буданов біля дрона та авто. Фото: ГУР

Відомо, що до складу комплексу Hazard входять: 10 дронів-камікадзе, пускове устаткування та пульт керування.

Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що робить його невидимим для засобів РЕБ. Водночас безшумна робота дрона забезпечує його максимальну прихованість.

Дрон-невидимка. Фото: ГУР

Дрон та авто. Фото: ГУР

Крім того, БпЛА здатні долати значну відстань та залежно від завдання можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності, що дасть змогу знищувати наземні об’єкти ворога.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, Міноборони допустило понад 1300 зразків озброєння та військової техніки до експлуатації в ЗСУ. З них майже 75% — українського виробництва.

А радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін повідомив, що наразі в Україні є понад 200 виробників дронів.