ГУР получило беспилотник и Хамви от благотворителей из США - фото

Военные ГУР получили новейший скоростной дрон-невидимку
Военные Главного Управления разведки Министерства обороны Украины получили "новогодние подарки" от благотворительной организации из США. Речь идет о беспилотном комплексе Hazard и автомобиле HMMWV.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 1 января.
Новая техника для ГУР
Организация Help Heroes of Ukraine предоставила ГУР уникальный беспилотный авиационный комплекс Hazard производства War Hawk и автомобиль HMMWV.
Известно, что в состав комплекса Hazard входят: 10 дронов-камикадзе, пусковое оборудование и пульт управления.
Конструкция беспилотника создана из композитных материалов, что делает его невидимым для средств РЭБ. В то же время бесшумная работа дрона обеспечивает его максимальную скрытность.
Кроме того, БпЛА способны преодолевать значительное расстояние и в зависимости от задачи могут быть оснащены боевыми частями различной мощности, что позволит уничтожать наземные объекты врага.
Напомним, Минобороны допустило более 1300 образцов вооружения и военной техники к эксплуатации в ВСУ. Из них почти 75% — украинского производства.
А советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил, что сейчас в Украине есть более 200 производителей дронов.
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