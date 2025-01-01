ГУР получило беспилотник и Хамви от благотворителей из США - фото

Дрон и авто. Фото: ГУР

Военные Главного Управления разведки Министерства обороны Украины получили "новогодние подарки" от благотворительной организации из США. Речь идет о беспилотном комплексе Hazard и автомобиле HMMWV.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 1 января.

Читайте также:

Новая техника для ГУР

Организация Help Heroes of Ukraine предоставила ГУР уникальный беспилотный авиационный комплекс Hazard производства War Hawk и автомобиль HMMWV.

Военные с дроном. Фото: ГУР

Кирилл Буданов возле дрона и авто. Фото: ГУР

Известно, что в состав комплекса Hazard входят: 10 дронов-камикадзе, пусковое оборудование и пульт управления.

Конструкция беспилотника создана из композитных материалов, что делает его невидимым для средств РЭБ. В то же время бесшумная работа дрона обеспечивает его максимальную скрытность.

Дрон-невидимка. Фото: ГУР

Дрон и авто. Фото: ГУР

Кроме того, БпЛА способны преодолевать значительное расстояние и в зависимости от задачи могут быть оснащены боевыми частями различной мощности, что позволит уничтожать наземные объекты врага.

Скриншот поста ГУР

Напомним, Минобороны допустило более 1300 образцов вооружения и военной техники к эксплуатации в ВСУ. Из них почти 75% — украинского производства.

А советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил, что сейчас в Украине есть более 200 производителей дронов.