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Сколько дронов сбила ПВО ночью — отчет Воздушных сил

5 января 2025 09:46
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия атаковала Украину 103 дронами — сколько сбила ПВО
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: УНИАН
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на воскресенье, 5 января, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 61 российский БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Ночью враг запустил 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Брянска, Миллерово и Орла. Атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 61 воздушной цели в небе над Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областями.

Еще 42 вражеских беспилотника были локально потеряны. В то же время в результате падения сбитого дрона на Харьковщине повреждены несколько частных домов.

Атака на Украину 5 января - сколько БпЛА сбито
Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, несмотря на преимущество Украины в войне дронов, Россия начала активно применять новый тип FPV-дронов, оборудованных кабелем. Это создает серьезную угрозу, так как делает невозможным использование РЭБ.

Также журналисты Новини.LIVE собрали перечень самых масштабных вражеских атак на Одесскую область за 2024 год. 

беспилотники ПВО дроны война в Украине атака

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