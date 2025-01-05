Россия атаковала Украину 103 дронами — сколько сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: УНИАН

Российские войска в ночь на воскресенье, 5 января, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 61 российский БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 5 января

Ночью враг запустил 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Брянска, Миллерово и Орла. Атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 61 воздушной цели в небе над Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областями.

Еще 42 вражеских беспилотника были локально потеряны. В то же время в результате падения сбитого дрона на Харьковщине повреждены несколько частных домов.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, несмотря на преимущество Украины в войне дронов, Россия начала активно применять новый тип FPV-дронов, оборудованных кабелем. Это создает серьезную угрозу, так как делает невозможным использование РЭБ.

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