Россия атаковала Украину 103 дронами — сколько сбила ПВО

Сколько дронов сбила ПВО ночью — отчет Воздушных сил
Российские войска в ночь на воскресенье, 5 января, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 61 российский БпЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Атака на Украину 5 января
Ночью враг запустил 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Брянска, Миллерово и Орла. Атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 61 воздушной цели в небе над Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областями.
Еще 42 вражеских беспилотника были локально потеряны. В то же время в результате падения сбитого дрона на Харьковщине повреждены несколько частных домов.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, несмотря на преимущество Украины в войне дронов, Россия начала активно применять новый тип FPV-дронов, оборудованных кабелем. Это создает серьезную угрозу, так как делает невозможным использование РЭБ.
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