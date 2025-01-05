У міноборони Росії заявили про атаку безпілотників

Дрон у небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Росії в ніч проти неділі, 5 січня, безпілотники атакували низку областей. Протиповітряна оборона нібито збила 61 дрон.

Про це повідомило Міністерство оборони Росії у Telegram.

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"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено 61 український безпілотний літальний апарат", — йдеться у повідомленні.

Так, згідно з даними російського міноборони:

37 БпЛА знищено над Ростовською областю;

20 БпЛА над Брянською областю;

два над Воронезькою областю;

один над Бєлгородською областю;

один над Орловською областю.

Скриншот допису міноборони РФ

Водночас російські ЗМІ пишуть, що в аеропорту Казані вранці було оголошено режим "Килим" через загрозу атаки безпілотників.

Нагадаємо, вночі губернатор Ростовської області повідомив про падіння уламків БпЛА в Таганрозі та Новобессергенівці.

А 31 грудня бійці ГУР завдали удару морськими дронами по російських літаках Мі-8 у Чорному морі.