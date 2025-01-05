У міноборони Росії заявили про атаку безпілотників

У РФ пожалілися на чергову атаку дронів
У Росії в ніч проти неділі, 5 січня, безпілотники атакували низку областей. Протиповітряна оборона нібито збила 61 дрон.
Про це повідомило Міністерство оборони Росії у Telegram.
Атака дронів на Росію
"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено 61 український безпілотний літальний апарат", — йдеться у повідомленні.
Так, згідно з даними російського міноборони:
- 37 БпЛА знищено над Ростовською областю;
- 20 БпЛА над Брянською областю;
- два над Воронезькою областю;
- один над Бєлгородською областю;
- один над Орловською областю.
Водночас російські ЗМІ пишуть, що в аеропорту Казані вранці було оголошено режим "Килим" через загрозу атаки безпілотників.
Нагадаємо, вночі губернатор Ростовської області повідомив про падіння уламків БпЛА в Таганрозі та Новобессергенівці.
А 31 грудня бійці ГУР завдали удару морськими дронами по російських літаках Мі-8 у Чорному морі.
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