Дрони Magura V5 — як операція ГУР в Чорному морі вплинула на РФ

Морський дрон Magura V5. Фото: ОП

Бійці Головного управління військової розвідки України (ГУР) 31 грудня завдали удару морськими дронами по російських літаках Мі-8 у Чорному морі. Такі українські атаки продовжують погіршувати операції росіян в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадали, що 2 січня ГУР повідомило про атаку на окупантів у Чорному морі 31 грудня. Як відомо, український морський безпілотник Magura V5 ракетами знищив два російські вертольоти Мі-8 і ще один пошкодив.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук засумнівався у повідомленнях Росії про те, що на борту вертольотів було вісім членів екіпажу, але зазначив, що втрати професійно підготовлених екіпажів гелікоптерів ворога значні. Він також зазначив, що українські удари по окупованому Криму позбавили російські сили стійкої матеріально-технічної бази в цьому районі, зокрема пошкодивши залізницю на Керченському мосту та пороми, які перевозили залізничні вагони та паливоцистерни.

Водночас російські військові оглядачі стверджують, що російські військові кораблі намагаються ховатися від ударів українського флоту в бухтах і портах. Вони вважають, що армія РФ зможе відбити атаку українських морських безпілотників, які оснащені ракетами, лише реактивними та винищувальними літаками.

"ISW оцінює, що посилення наступальних можливостей України в Чорному морі, швидше за все, загрожуватиме російському контролю над окупованим Кримом", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, 31 грудня морський дрон ГУР знищив російський гелікоптер у Чорному морі. Розвідники стверджують, що це перший такий випадок в історії.

Незадовго українська розвідка розповіла про нові подробиці атаки на росіян у Чорному морі і наголосила, що оновила власний рекорд, знищивши два російських гелікоптери.

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