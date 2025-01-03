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Операция ГУР в Черном море — в ISW сказали, как это влияет на РФ

3 января 2025 08:29
Карина Приходько - Редактор
Дроны Magura V5 — как операция ГУР в Черном море повлияла на РФ
Морской дрон Magura V5. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Бойцы Главного управления военной разведки Украины (ГУР) 31 декабря нанесли удар морскими дронами по российским самолетам Ми-8 в Черном море. Такие украинские атаки продолжают усугублять операции россиян во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики напомнили, что 2 января ГУР сообщил об атаке на оккупантов в Черном море 31 декабря. Как известно, украинский морской беспилотник Magura V5 ракетами уничтожил два российских вертолета Ми-8 и еще один повредил.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук усомнился в сообщениях России о том, что на борту вертолетов было восемь членов экипажа, но отметил, что потери профессионально подготовленных экипажей вертолетов врага значительны. Он также отметил, что украинские удары по оккупированному Крыму лишили российские силы устойчивой материально-технической базы в этом районе, в частности повредив железную дорогу на Керченском мосту и паромы, перевозившие железнодорожные вагоны и топливоцистерны.

В то же время российские военные обозреватели утверждают, что российские военные корабли пытаются прятаться от ударов украинского флота в бухтах и портах. Они считают, что армия РФ сможет отразить атаку украинских морских беспилотников, оснащенных ракетами только реактивными и истребительными самолетами.

"ISW оценивает, что усиление наступательных возможностей Украины в Черном море, скорее всего, будет угрожать российскому контролю над оккупированным Крымом", — подчеркнули аналитики.

Напомним, 31 декабря морской дрон ГУР уничтожил российский вертолет в Черном море. Разведчики утверждают, что это первый подобный случай в истории.

Незадолго украинская разведка рассказала о новых подробностях атаки на россиян в Черном море и подчеркнула, что обновила собственный рекорд, уничтожив два российских вертолета.

Также мы сообщали, что использование многофункциональных морских дронов преломило ход войны на море.

Черное море ISW война в Украине ГУР Россия морские дроны

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