В минобороны России заявили об атаке беспилотников

Дрон в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В России в ночь на воскресенье, 5 января, беспилотники атаковали ряд областей. Противовоздушная оборона якобы сбила 61 дрон.

Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

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"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.

Так, согласно данным российского минобороны:

37 БпЛА уничтожено над Ростовской областью;

20 БпЛА над Брянской областью;

два над Воронежской областью;

один над Белгородской областью;

один над Орловской областью.

Скриншот поста минобороны РФ

В то же время российские СМИ пишут, что в аэропорту Казани утром был объявлен режим "Ковер" из-за угрозы атаки беспилотников.

Напомним, ночью губернатор Ростовской области сообщил о падении обломков БпЛА в Таганроге и Новобессергеновке.

А 31 декабря бойцы ГУР нанесли удар морскими дронами по российским самолетам Ми-8 в Черном море.