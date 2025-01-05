В минобороны России заявили об атаке беспилотников

В РФ пожаловались на очередную атаку дронов
В России в ночь на воскресенье, 5 января, беспилотники атаковали ряд областей. Противовоздушная оборона якобы сбила 61 дрон.
Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.
Атака дронов на Россию
"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.
Так, согласно данным российского минобороны:
- 37 БпЛА уничтожено над Ростовской областью;
- 20 БпЛА над Брянской областью;
- два над Воронежской областью;
- один над Белгородской областью;
- один над Орловской областью.
В то же время российские СМИ пишут, что в аэропорту Казани утром был объявлен режим "Ковер" из-за угрозы атаки беспилотников.
Напомним, ночью губернатор Ростовской области сообщил о падении обломков БпЛА в Таганроге и Новобессергеновке.
А 31 декабря бойцы ГУР нанесли удар морскими дронами по российским самолетам Ми-8 в Черном море.
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