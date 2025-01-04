Російські сили ППО збили дрони над кількома областями

Російські військові шукають повітряні цілі. Фото: росЗМІ

В Росії заявили про дронову атаку. Вибухи лунали у кількох областях.

Про це повідомляє російське міністерство оборони.

Читайте також:

Росія відбивалася від дронів вночі

Протягом минулої ночі засоби протиповітряної оборони в Росії знищили 16 безпілотних літальних апаратів.

За заявами російської сторони, найбільше безпілотників було збито над Брянською областю — десять одиниць. Ще три дрони знищили над Смоленською областю, а по одному — над територіями Бєлгородської, Псковської та Ленінградської областей.

Інформація про можливі пошкодження або постраждалих внаслідок атаки не оприлюднена.

Де були прильоти дронів в Росії

Попри те, що російська влада заперечує факти влучань, деякі військові блогери заявили, що вибухи та прильоти таки сталися.

Відомо, що один із БпЛА було знищено в районі Лузької губи Фінської затоки. Руйнувань і постраждалих немає, як повідомив губернатор Ленінградської області Дрозденко.

За даними деяких росЗМІ, БпЛА намагався атакувати морський порт Усть-Луга. Там оголошували евакуацію серед співробітників.

В аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі вводився план "Килим".

Атаковані об'єкти. Фото: Петро Андрющенко

Тим часом керівник Центру вивчення окупації Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що є влучання у деяких регіонах.

У Смоленській області, в місті Сафоново (вул. Октябрьська, 78) відбулося влучання у підприємство АО "Авангард", де виготовляють транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів для твердопаливних ракет. Хоча офіційна влада заявляє про збиття п’яти безпілотників, місцеві жителі повідомляють про успішні удари.

У Брянській області вночі в період з 23:00 до 01:30 зафіксували щонайменше шість вибухів. Місцева влада заявляє про збиття чотирьох безпілотників, однак подробиці залишаються невідомими.

А у Бєлгородській області, зокрема у селищах Прелесне, Прохорівка та Михайлівка, сталися прильоти. У Прелесному та Михайлівці атаки припали на місця базування російських військових, а в Прелесному уламки після роботи ППО пошкодили лінії електропередач.

В Орловській області близько опівночі вибухи лунали у районі населеного пункту Овсяниково та міста Орел. Наразі триває уточнення деталей.

Нагадаємо, нещодавно в Росії відбулася масштабна дронова атака.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський сказав, скільки відбулося атак з боку Росії в перші дні 2025 року.