Зеленський про атаки РФ — вогневі групи потребують підтримки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. На щастя, українським воїнам вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ їх значну частину.

Про це Зеленський повідомив в Telegram у п'ятницю, 3 січня.

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"На жаль, були влучання, є і поранені, і загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Окрім цього, щоденно — удари російськими керованими авіабомбами", — додав Зеленський.

За його словами, цей російський терор, який не втрачає інтенсивності, "вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів — від "петріотів" до мобільних вогневих груп".

Глава держави додав, що ЗСУ необхідно постійно поповнювати запас протиракет для ППО.

"Потрібно постійно збільшувати спроможність мобільних вогневих груп. Я вдячний усім партнерам, які допомагають", — заявив Зеленський.

Він додав, що наразі іде підготовка до зустрічей і перемовин. Вони мають відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому зараз найважча ситуація на фронті саме на сході України. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб вже у січні фронт стабілізувався.

Також український лідер очікує від новообраного президента США Дональда Трампа рішень щодо завершення війни в Україні. Він вважає, що майбутній очільник Білого дому може дійсно зупинити Путіна.