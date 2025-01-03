Зеленский об атаках РФ — огневые группы нуждаются в поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. К счастью, украинским воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ их значительную часть.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 3 января.

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"К сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Кроме этого, ежедневно — удары российскими управляемыми авиабомбами", — добавил Зеленский.

По его словам, этот российский террор, который не теряет интенсивности, "требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов — от "пэтриотов" до мобильных огневых групп".

Глава государства добавил, что ВСУ необходимо постоянно пополнять запас противоракет для ПВО.

"Нужно постоянно увеличивать способность мобильных огневых групп. Я благодарен всем партнерам, которые помогают", — заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас идет подготовка к встречам и переговорам. Они должны состояться уже на следующей неделе.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему сейчас самая тяжелая ситуация на фронте именно на востоке Украины. Он пообещал сделать все возможное, чтобы уже в январе фронт стабилизировался.

Также украинский лидер ожидает от новоизбранного президента США Дональда Трампа решений по завершению войны в Украине. Он считает, что будущий глава Белого дома может действительно остановить Путина.