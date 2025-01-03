Зеленский об атаках РФ — огневые группы нуждаются в поддержке

Зеленский назвал количество атак РФ на Украину за первые дни года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. К счастью, украинским воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ их значительную часть.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 3 января.
Что сказал Зеленский об атаках РФ
"К сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Кроме этого, ежедневно — удары российскими управляемыми авиабомбами", — добавил Зеленский.
По его словам, этот российский террор, который не теряет интенсивности, "требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов — от "пэтриотов" до мобильных огневых групп".
Глава государства добавил, что ВСУ необходимо постоянно пополнять запас противоракет для ПВО.
"Нужно постоянно увеличивать способность мобильных огневых групп. Я благодарен всем партнерам, которые помогают", — заявил Зеленский.
Он добавил, что сейчас идет подготовка к встречам и переговорам. Они должны состояться уже на следующей неделе.
Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему сейчас самая тяжелая ситуация на фронте именно на востоке Украины. Он пообещал сделать все возможное, чтобы уже в январе фронт стабилизировался.
Также украинский лидер ожидает от новоизбранного президента США Дональда Трампа решений по завершению войны в Украине. Он считает, что будущий глава Белого дома может действительно остановить Путина.
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