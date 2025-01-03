На думку Зеленського, вже у січні Україна зможе стабілізувати фронт на Сході

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому зараз найважча ситуація на фронті саме на Сході України. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб вже у січні фронт стабілізувався.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю в етері Телемарафону.

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Чому на Сході найважча ситуація

За словами президента, на східному фронті зараз дійсно дуже складно. Все тому, що Україні не вистачає резервів для ротації, а значить, що російські окупанти постійно тиснуть на цей напрямок попри величезні втрати.

"Крім того, на Сході просто більше ворога. Тут дійсно на сьогодні зосереджено більшість головних бригад РФ. Вони тиснуть на хлопців, які втомлені, це також факт. Зробимо все, щоби в січні стабілізація була фронту", — сказав президент України.

Він зазначив, що невдовзі Україна отримає чергову зброю, тим більше, що є діючі графіки постачання боєприпасів та іншої допомоги від партнерів.

"Щось невдовзі надійде, щось вже в дорозі, щось повинно прийти. І будемо очікувати, що нова американська адміністрація буде, знов-таки, підтримувати нас, а не навпаки", — зауважив Зеленський.

Також український лідер очікує від новообраного президента США Дональда Трампа рішень щодо завершення війни в Україні. Він вважає, що майбутній очільник Білого дому може дійсно зупинити Путіна.

А ще Зеленський зазначив, що наразі не фокусується на можливості балотуватися на другий президентський термін. За його словами, це не є його метою.