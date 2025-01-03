По мнению Зеленского, уже в январе Украина сможет стабилизировать фронт на Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему сейчас самая трудная ситуация на фронте именно на Востоке Украины. Он пообещал сделать все возможное, чтобы уже в январе фронт стабилизировался.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью в эфире Телемарафона.

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Почему на Востоке тяжелая ситуация

По словам президента, на восточном фронте сейчас действительно очень сложно. Все потому, что Украине не хватает резервов для ротации, а значит, что российские оккупанты постоянно давят на это направление, несмотря на огромные потери.

"Кроме того, на Востоке просто больше врага. Здесь действительно на сегодняшний день сосредоточено большинство главных бригад РФ. Они давят на ребят, которые устали, это тоже факт. Сделаем все, чтобы в январе стабилизация была фронта", — сказал президент Украины.

Он отметил, что вскоре Украина получит очередное оружие, тем более что есть действующие графики поставки боеприпасов и другой помощи от партнеров.

"Что-то скоро придет, что-то уже в пути, что-то должно прийти. И будем ожидать, что новая американская администрация будет, опять-таки, поддерживать нас, а не наоборот", — заметил Зеленский.

Также украинский лидер ожидает от вновь избранного президента США Дональда Трампа решений по завершению войны в Украине. Он считает, что будущий глава Белого дома может действительно остановить Путина.

А еще Зеленский отметил, что пока не фокусируется на возможности баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, это не его цель.