Российские силы ПВО сбили дроны над несколькими областями

Российские военные ищут воздушные цели. Фото: росСМИ

В России заявили о дроновой атаке. Взрывы раздавались в нескольких областях.

Об этом сообщает российское министерство обороны.

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Россия отбивалась от дронов ночью

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны в России уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов.

По заявлениям российской стороны, больше всего беспилотников было сбито над Брянской областью — десять единиц. Еще три дрона уничтожили над Смоленской областью, а по одному — над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей.

Информация о возможных повреждениях или пострадавших в результате атаки не обнародована.

Где были прилеты дронов в России

Несмотря на то, что российские власти отрицают факты попаданий, некоторые военные блогеры заявили, что взрывы и прилеты таки произошли.

Известно, что один из БпЛА был уничтожен в районе Лужской губы Финского залива. Разрушений и пострадавших нет, как сообщил губернатор Ленинградской области Дрозденко.

По данным некоторых росСМИ, БпЛА пытался атаковать морской порт Усть-Луга. Там объявляли эвакуацию среди сотрудников.

В аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге вводился план "Ковер".

Атакованные объекты. Фото: Петр Андрющенко

Тем временем руководитель Центра изучения оккупации Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что есть попадания в некоторых регионах.

В Смоленской области, в городе Сафоново (ул. Октябрьская, 78), произошло попадание в предприятие АО "Авангард", где изготавливают транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей для твердотопливных ракет. Хотя официальные власти заявляют о сбитии пяти беспилотников, местные жители сообщают об успешных ударах.

В Брянской области ночью в период с 23:00 до 01:30 зафиксировали по меньшей мере шесть взрывов. Местные власти заявляют о сбитии четырех беспилотников, однако подробности остаются неизвестными.

А в Белгородской области, в частности в поселках Прелестное, Прохоровка и Михайловка, произошли прилеты. В Прелестном и Михайловке атаки пришлись на места базирования российских военных, а в Прелестном обломки после работы ПВО повредили линии электропередач.

В Орловской области около полуночи взрывы раздавались в районе населенного пункта Овсяниково и города Орел. Сейчас продолжается уточнение деталей.

Напомним, недавно в России произошла масштабная дроновая атака.

Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько произошло атак со стороны России в первые дни 2025 года.