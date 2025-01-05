Українські безпілотники вразили 54 тисячі об'єктів росіян лише за грудень, — Сирський

Олександр Сирський. Фото: Міністерство оборони України

​​Росіяни збільшили частку ударних безпілотників з оптоволоконним каналом управління, які загрожують бойовій техніці ЗСУ під час її переміщення. Попри це, українські військові за допомогою дронів уразили понад 54 тисячі цілей противника.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у неділю, 5 січня.

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Які підрозділи відзначилися

За словами Сирського, зараз спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою.

"Противник збільшив частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ також відзначив динаміку збільшення результативності та показників живучості українських безпілотних систем. Беззаперечним лідером в цьому є полк Безпілотних систем (БпС) майора Роберта Бровді.

"Загалом у грудні операторами БпС Сил оборони України було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату — 49% — забезпечили дрони-камікадзе", — зазначив генерал.

Сирський додав, що найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.

"Дякую воїнам за стійкість і результативність у знищенні ворога", — підсумував він.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив візит на Курський напрямок. Там він вручив нагороди військовим. Також генерал показав ефективну роботу бійців Сил оборони, які успішно знищують російських окупантів.