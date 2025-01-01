Сирський нагородив військових на Курському напрямку за героїзм

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагороджує військового. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив візит на Курський напрямок. Там він вручив нагороди військовим.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у середу, 1 січня.

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Сирський наголосив, що героїчні дії українських військових змусили російських окупантів утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагороджує військову. Фото: t.me/osirskiy

Олександр Сирський з військовими на Курському напрямку. Фото: t.me/osirskiy

"Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки", — розповів він.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з військовою. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що 30 грудня з ворожого полону повернулися ще 189 українців. Він наголосив, що це також заслуга військових, оскільки під час операції на Курському напрямку обмінний фонд поповнився на понад 700 окупантів.

Сирський подякував за відвагу, героїзм і військовий подвиг.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагороджує військового. Фото: t.me/osirskiy

Олександр Сирський з військовими на Курському напрямку. Фото: t.me/osirskiy

"Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський показав ефективну роботу бійців Сил оборони, які успішно знищують російських окупантів.

Також головнокомандувач ЗСУ привітав військових з Новим роком. Він закликав не забувати всіх воїнів, які віддали своє життя заради України.