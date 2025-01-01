Сирський нагородив військових на Курському напрямку за героїзм

Сирський нагородив військових на Курському напрямку — фото
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив візит на Курський напрямок. Там він вручив нагороди військовим.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у середу, 1 січня.
Нагородження військових на Курському напрямку
Сирський наголосив, що героїчні дії українських військових змусили російських окупантів утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків.
"Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки", — розповів він.
Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що 30 грудня з ворожого полону повернулися ще 189 українців. Він наголосив, що це також заслуга військових, оскільки під час операції на Курському напрямку обмінний фонд поповнився на понад 700 окупантів.
Сирський подякував за відвагу, героїзм і військовий подвиг.
"Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські", — додав головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, Сирський показав ефективну роботу бійців Сил оборони, які успішно знищують російських окупантів.
Також головнокомандувач ЗСУ привітав військових з Новим роком. Він закликав не забувати всіх воїнів, які віддали своє життя заради України.
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