Сырский наградил военных на Курском направлении за героизм

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает военного. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил визит на Курское направление. Там он вручил награды военным.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в среду, 1 января.

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Сырский отметил, что героические действия украинских военных заставили российских оккупантов удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает военную. Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский с военными на Курском направлении. Фото: t.me/osirskiy

"Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники", — рассказал он.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с военной. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что 30 декабря из вражеского плена вернулись еще 189 украинцев. Он подчеркнул, что это также заслуга военных, поскольку во время операции на Курском направлении обменный фонд пополнился более чем на 700 оккупантов.

Сырский поблагодарил за отвагу, героизм и военный подвиг.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает военного. Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский с военными на Курском направлении. Фото: t.me/osirskiy

"Будем и в дальнейшем уничтожать оккупантов. И без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский показал эффективную работу бойцов Сил обороны, которые успешно уничтожают российских оккупантов.

Также главнокомандующий ВСУ поздравил военных с Новым годом. Он призвал не забывать всех воинов, которые отдали свою жизнь ради Украины.