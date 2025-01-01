Сырский наградил военных на Курском направлении за героизм

Сырский наградил военных на Курском направлении — фото
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил визит на Курское направление. Там он вручил награды военным.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в среду, 1 января.
Награждение военных на Курском направлении
Сырский отметил, что героические действия украинских военных заставили российских оккупантов удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений.
"Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники", — рассказал он.
Главнокомандующий ВСУ напомнил, что 30 декабря из вражеского плена вернулись еще 189 украинцев. Он подчеркнул, что это также заслуга военных, поскольку во время операции на Курском направлении обменный фонд пополнился более чем на 700 оккупантов.
Сырский поблагодарил за отвагу, героизм и военный подвиг.
"Будем и в дальнейшем уничтожать оккупантов. И без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские", — добавил главнокомандующий ВСУ.
Напомним, Сырский показал эффективную работу бойцов Сил обороны, которые успешно уничтожают российских оккупантов.
Также главнокомандующий ВСУ поздравил военных с Новым годом. Он призвал не забывать всех воинов, которые отдали свою жизнь ради Украины.
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