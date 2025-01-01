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Сырский наградил военных на Курском направлении — фото

1 января 2025 17:18
Аркадий Пастула - Редактор
Сырский наградил военных на Курском направлении за героизм
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает военного. Фото: t.me/osirskiy
Аркадий Пастула - Редактор

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил визит на Курское направление. Там он вручил награды военным.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в среду, 1 января.

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Награждение военных на Курском направлении

Сырский отметил, что героические действия украинских военных заставили российских оккупантов удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений.

Сырский наградил военных
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает военную. Фото: t.me/osirskiy
Сырский с бойцами ВСУ на Курском направлении
Александр Сырский с военными на Курском направлении. Фото: t.me/osirskiy

"Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники", — рассказал он.

Награждение воинов на Курском направлении 1 января 2025 года
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с военной. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что 30 декабря из вражеского плена вернулись еще 189 украинцев. Он подчеркнул, что это также заслуга военных, поскольку во время операции на Курском направлении обменный фонд пополнился более чем на 700 оккупантов.

Сырский поблагодарил за отвагу, героизм и военный подвиг.

Сырский и защитник на Курском направлении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский награждает военного. Фото: t.me/osirskiy
Курское направление
Александр Сырский с военными на Курском направлении. Фото: t.me/osirskiy

"Будем и в дальнейшем уничтожать оккупантов. И без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские", — добавил главнокомандующий ВСУ.

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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский показал эффективную работу бойцов Сил обороны, которые успешно уничтожают российских оккупантов.

Также главнокомандующий ВСУ поздравил военных с Новым годом. Он призвал не забывать всех воинов, которые отдали свою жизнь ради Украины.

война ВСУ награда военные Александр Сырский Курская область

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