Украинские беспилотники поразили 54 тысячи объектов россиян только за декабрь, — Сырский

Александр Сырский. Фото: Министерство обороны Украины

Россияне увеличили долю ударных беспилотников с оптоволоконным каналом управления, которые угрожают боевой технике ВСУ во время ее перемещения. Несмотря на это, украинские военные с помощью дронов поразили более 54 тысяч целей противника.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в воскресенье, 5 января.

Читайте также:

Какие подразделения отличились

По словам Сырского, сейчас наблюдается дальнейший рост использования беспилотных систем на поле боя.

"Противник увеличил долю ударных БпЛА с оптоволоконным каналом управления, которые создают угрозу для боевой техники в процессе ее передвижения. Однако и мы не стоим на месте и также начали применять FPV-дроны на оптоволокне, что расширяет возможности для поражения и уничтожения российской военной техники и личного состава", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ также отметил динамику увеличения результативности и показателей живучести украинских беспилотных систем. Безусловным лидером в этом является полк Беспилотных систем (БпС) под командованием майора Роберта Бровди.

"Всего в декабре операторами БпС Сил обороны Украины было поражено более 54 тысячи целей противника. Почти половина этого результата — 49% — обеспечена дронами-камикадзе", — сообщил генерал.

Сырский добавил, что наивысшие показатели продемонстрировали подразделения БпС 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

"Благодарю воинов за стойкость и результативность в уничтожении врага", — подытожил он.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский осуществил визит на Курское направление. Там он вручил награды военным. Также генерал показал эффективную работу бойцов Сил обороны, которые успешно уничтожают российских оккупантов.