ГУР ликвидировала на Запорожье начальника штаба ВС РФ Мельникова

На Запорожье ликвидировали начштаба ВС РФ — в ГУР показали видео
Украинские защитники ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов в Запорожской области. Дрон попал в авто, в котором находились Сергей Мельников и его водитель.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 5 января.
Ликвидация начштаба оккупантов
Так, 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка — Токмак военные с помощью FPV-дрона ударили по автомобилю начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергея Мельникова — он и его водитель были ликвидированы.
Накануне разведчики получили оперативную информацию относительно деталей маршрута и графика Мельникова на временно оккупированной территории Запорожской области. Благодаря этим данным воинам удалось спланировать засаду для оккупантов.
"Напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое", — уточнили в ГУР.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные с помощью дронов поразили более 54 тысяч целей противника.
А в ЦПД заявили о наступательных действиях ВСУ в Курской области России. Также эту информацию подтвердил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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