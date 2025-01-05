В ГУР показали уничтожение техники и складов россиян дронами "Сыч"

Уничтожен российский танк. Фото иллюстративное: Сухопутные войска ВС Украины

Украинские бойцы продолжают наносить сокрушительные удары по складам и позициям врага. Разведчики с помощью беспилотников "Сыч" сожгли российские военные цели.

Видео опубликовало ГУР МО в Telegram в воскресенье, 5 января.

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Как отметили в Главном управлении разведки, мастера группы "Партизана" 9 департамента ГУР отработали по вражеским целям. Это удалось благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч", которые обнаружили и уничтожили:

склады боекомплекта и горючего;

пункты управления;

места скопления и проживания захватчиков;

оборудование для связи и наблюдения;

автомобильный транспорт;

электроподстанции.

Напомним, украинские защитники ликвидировали начальника штаба батальона россиян в Запорожской области. Дрон попал в авто, в котором находились Сергей Мельников и его водитель.

В Харьковской области украинские пограничники провели успешную боевую операцию. В результате чего российские военные понесли потери в технике.