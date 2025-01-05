В ГУР показали уничтожение техники и складов россиян дронами "Сыч"

Уничтожена техника и склады — ГУР показало видео работы "Сычей"
Украинские бойцы продолжают наносить сокрушительные удары по складам и позициям врага. Разведчики с помощью беспилотников "Сыч" сожгли российские военные цели.
Видео опубликовало ГУР МО в Telegram в воскресенье, 5 января.
Уничтожение российских складов и техники
Как отметили в Главном управлении разведки, мастера группы "Партизана" 9 департамента ГУР отработали по вражеским целям. Это удалось благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч", которые обнаружили и уничтожили:
- склады боекомплекта и горючего;
- пункты управления;
- места скопления и проживания захватчиков;
- оборудование для связи и наблюдения;
- автомобильный транспорт;
- электроподстанции.
Напомним, украинские защитники ликвидировали начальника штаба батальона россиян в Запорожской области. Дрон попал в авто, в котором находились Сергей Мельников и его водитель.
В Харьковской области украинские пограничники провели успешную боевую операцию. В результате чего российские военные понесли потери в технике.
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