Під час обміну полоненими 24 травня жінка дізналася про загибель близької людини

Захисники, які повернулися з російського полону 24 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Близькі військових, які досі перебувають в російські неволі, були на місці обміну полонених у суботу, 24 травня. Вони запитували у бійців про своїх рідних. Одна з жінок дізналася, що близька для неї людина загинула.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Трагічна звістка

Жінка запитала у звільненого з полону воїна, чи не бачив він її близьку людину.

"Саша не встиг піти. Наших багатьох взяли в полон на точці, а решта — відійшли. Саша залишився", — зазначив воїн.

Однак жінка сказала, що під час останнього обміну полоненими їй розповідали про близьку людину.

За словами захисника, Олександр загинув.

Нагадаємо, одна з жінок, яка чекала на повернення свого чоловіка з російського полону, нарешті побачилася з ним на обміні 24 травня.

А ще один звільнений захисник розповів, як РФ знімає фейкові матеріали про умови утримання в полоні.