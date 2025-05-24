Звільнений з полону український воїн розповів про фейкові відео росіян про умови утримання

Звільнений з полону український захисник. Фото: скриншот

Звільнений з російського полону український захисник зателефонував своїй мамі. Під час розмови він розповів, як Росія знімає матеріали про їжу для полонених, а насправді не годує їх.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мама захисника зазначила, що бачила його фото, на якому він був дуже худим.

"Коли ми говорили на їх відео, нас змушували, ми мусили говорити, що нас годують, що у нас все є. У нас там все інакше було", — зазначив воїн.

Крім того, мама бійця каже, що у мережі було відео з її сином, де він сидить за столом та їсть.

"Мам, в столовій те, що ми їли, там є одне відео, я в шоці був. Я там не хотів ніяк бути, але мусив. Я думаю, що ви зрозуміли, що це все брехня. Стіл просто накривався і сідали туди десять людей. Вони їли, а їх спеціально знімали. Решта всі їли — нічого", — каже захисник.

Мама підтримала військового та наголосила, що разом з сімʼєю чекають його якнайшвидше повернення додому.

Нагадаємо, 23 травня з російського полону повернулися 307 українських воїнів. Це сталося в рамках обміну в форматі "1 000 на 1 000".

Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж, як рідні чекали на своїх захисників з російської неволі.