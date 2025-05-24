Освобожденный из плена украинский воин рассказал о фейковых видео россиян об условиях содержания

Освобожденный из плена украинский защитник. Фото: скриншот

Освобожденный из российского плена украинский защитник позвонил своей маме. Во время разговора он рассказал, как Россия снимает материалы о еде для пленных, а на самом деле не кормит их.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Мама защитника отметила, что видела его фото, на котором он был очень худым.

"Когда мы говорили на их видео, нас заставляли, мы должны были говорить, что нас кормят, что у нас все есть. У нас там все иначе было", — отметил воин.

Кроме того, мама бойца говорит, что в сети было видео с ее сыном, где он сидит за столом и ест.

"Мам, в столовой то, что мы ели, там есть одно видео, я в шоке был. Я там не хотел никак быть, но должен был. Я думаю, что вы поняли, что это все ложь. Стол просто накрывался и садились туда десять человек. Они ели, а их специально снимали. Остальные все ели — ничего", — говорит защитник.

Мама поддержала военного и отметила, что вместе с семьей ждут его скорейшего возвращения домой.

Напомним, 23 мая из российского плена вернулись 307 украинских воинов. Это произошло в рамках обмена в формате "1 000 на 1 000".

Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж, как родные ждали своих защитников из российской неволи.