Жінка знайшла свого коханого серед воїнів, які повернулися з полону

Жінка, яка чекала чоловіка з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україну у суботу, 24 травня, в межах обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" повернулися 307 захисників. Багато людей чекали на своїх рідних з надією побачити на обміні.

Про це з місця повідомляють Новини.LIVE.

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Жінка, на ім'я Олена, знайшла свого чоловіка серед військовополонених, які повернулися в Україну сьогодні в рамках обміну.

Відомо, що боєць воював на Покровському напрямку та пробув у російській неволі шість місяців.

Нагадаємо, кореспондентка Новини.LIVE поспілкувалася з батьком воїна, який перебуває в російському полоні два з половиною роки.

А одна з жінок, яка прийшла зустрічати полонених, розповіла про свого сина. Він потрапив у російську неволю 37 місяців тому.