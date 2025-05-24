Жінка знайшла свого коханого серед воїнів, які повернулися з полону

Жінка дочекалася свого коханого з полону — щемливі кадри
В Україну у суботу, 24 травня, в межах обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" повернулися 307 захисників. Багато людей чекали на своїх рідних з надією побачити на обміні.
Про це з місця повідомляють Новини.LIVE.
Обмін у форматі 1000 на 1000
Жінка, на ім'я Олена, знайшла свого чоловіка серед військовополонених, які повернулися в Україну сьогодні в рамках обміну.
Відомо, що боєць воював на Покровському напрямку та пробув у російській неволі шість місяців.
Нагадаємо, кореспондентка Новини.LIVE поспілкувалася з батьком воїна, який перебуває в російському полоні два з половиною роки.
А одна з жінок, яка прийшла зустрічати полонених, розповіла про свого сина. Він потрапив у російську неволю 37 місяців тому.
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